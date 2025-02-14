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Son dakika: Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti... Merve Taşkın gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Merve Taşkın#Sosyal Medya#Sevgililer Günü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 17:18

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle, 'müstehcenlik' suçundan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu. Merve Taşkın'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti. 

Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.

Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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Son dakika: Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti... Merve Taşkın gözaltına alındı

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

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#Merve Taşkın#Sosyal Medya#Sevgililer Günü

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