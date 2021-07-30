MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Mersin'in Tarsus ilçesinde fabrika yangını
GeriGündem Son dakika... Mersin'in Tarsus ilçesinde fabrika yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA) - AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mersin'in Tarsus ilçesinde fabrika yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Mersin'in Tarsus ilçesinde fabrika yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Yoğun dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, ilçenin pek çok bölgesinden görülüyor.

12
  • Tarsusta fabrika yangını
  • Tarsusta fabrika yangını
  • Tarsusta fabrika yangını
  • Tarsusta fabrika yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çivi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın deposundaki yağ varilleri ve kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor. Ekipler, aynı zamanda alevlere müdahaleyi zorlaştıran fabrikanın çevresindeki sac profillerini, iş makineleriyle kaldırılıyor.

Yoğun dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, ilçenin pek çok bölgesinden görülüyor. 

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi