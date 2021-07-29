Son dakika... Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını! Kara yolu çift yönlü kapatıldı, bazı kamp alanları boşaltıldı

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Boğsak'taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.







Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara