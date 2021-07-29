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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını! Kara yolu çift yönlü kapatıldı, bazı kamp alanları boşaltıldı
GeriGündem Son dakika... Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını! Kara yolu çift yönlü kapatıldı, bazı kamp alanları boşaltıldı
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AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını! Kara yolu çift yönlü kapatıldı, bazı kamp alanları boşaltıldı

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Son dakika... Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını! Kara yolu çift yönlü kapatıldı, bazı kamp alanları boşaltıldı

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.Boğsak mevkisindeki bazı kamp alanları tedbiren boşaltıldı.

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Son dakika... Mersinin Silifke ilçesinde orman yangını Kara yolu çift yönlü kapatıldı, bazı kamp alanları boşaltıldı
Boğsak'taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son dakika... Mersinin Silifke ilçesinde orman yangını Kara yolu çift yönlü kapatıldı, bazı kamp alanları boşaltıldı


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