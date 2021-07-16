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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın 2 gündür sürüyor! Bakan Pakdemirli telsizle anons etti, üs bölgesi boşaltılıyor
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Gündem
Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın 2 gündür sürüyor! Bakan Pakdemirli telsizle anons etti, üs bölgesi boşaltılıyor

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını henüz söndürülemedi. İki gün devam eden yangın nedeniyle 50 ev boşaltıldı. Yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.

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  • Mersin Aydıncıkta orman yangını
  • Mersin Aydıncıkta orman yangını
  • Mersin Aydıncıkta orman yangını
  • Mersin Aydıncıkta orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Son dakika... Mersinin Aydıncık ilçesindeki yangın 2 gündür sürüyor Bakan Pakdemirli telsizle anons etti, üs bölgesi boşaltılıyor

50 EV TAHLİYE EDİLDİ

Çevre il ve ilçelerden gönderilen takviye ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışması şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Sabah saatlerinde genişleyerek devam eden alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Son dakika... Mersinin Aydıncık ilçesindeki yangın 2 gündür sürüyor Bakan Pakdemirli telsizle anons etti, üs bölgesi boşaltılıyor

YANGINA İHA'LARLA MÜDAHALE

Bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yanan yerler tespit ediliyor. İHA'nın verdiği koordinatlar üzerine bölgeye müdahale eden ekipler, yangın kontrol altına almaya çalışıyor.

Son dakika... Mersinin Aydıncık ilçesindeki yangın 2 gündür sürüyor Bakan Pakdemirli telsizle anons etti, üs bölgesi boşaltılıyor

ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYOR

Yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.

Mersin Aydıncıkta dün çıkan orman yangını sürüyor
Mersin Aydıncık'ta dün çıkan orman yangını sürüyor
Hatayın Hassa ilçesindeki yangın iki gündür devam ediyor
Hatay'ın Hassa ilçesindeki yangın iki gündür devam ediyor

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