Son dakika... Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın 2 gündür sürüyor! Bakan Pakdemirli telsizle anons etti, üs bölgesi boşaltılıyor

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İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

50 EV TAHLİYE EDİLDİ

Çevre il ve ilçelerden gönderilen takviye ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışması şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Sabah saatlerinde genişleyerek devam eden alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

YANGINA İHA'LARLA MÜDAHALE

Bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yanan yerler tespit ediliyor. İHA'nın verdiği koordinatlar üzerine bölgeye müdahale eden ekipler, yangın kontrol altına almaya çalışıyor.

ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYOR

Yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.

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