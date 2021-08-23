Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! 33 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otobüsteki 30 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.