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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! 33 yaralı

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Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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  • Mersinde feci kaza: 33 yaralı
  • Mersinde feci kaza: 33 yaralı
  • Mersinde feci kaza: 33 yaralı
  • Mersinde feci kaza: 33 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki 30 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.

Son dakika: Mersinde yolcu otobüsü devrildi 33 yaralı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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