Son dakika: Mersin'de Müslüme Yağal için herkes seferber oldu! Devlet Bahçeli talimat verdi...

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Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor. Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor. Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

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MHP'DEN ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, Mersin'de 10 Kasım'da kaybolan, Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına partisinin Mersin teşkilatının destek verdiğini açıkladı.



MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarının büyük endişe ve umutla takip edildiğini belirtti.



Halkın da arama çalışmalarından gelecek müjdeli haberi dualarla beklediğini vurgulayan Yalçın, Müslüme'nin ailesine ve sevenlerine sağ salim kavuşmasının, en büyük arzuları olduğunu kaydetti. MHP'li Yalçın, Müslüme'nin kaybolması üzerine devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini; jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arada Mersin'deki MHP teşkilatları; gerek bölge halkı, gerekse görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçirilmiştir.



Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar belediye ekipleriyle birlikte Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme'nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için hem küçük Müslüme'nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır."

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BABA: HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR

Mersin'de, Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları kapsamında jandarma, kaçırılma ihtimali üzerinde araştırma yaparken, ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.

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Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.

'AYAK İZİ' İDDİASINA TERMAL KAMERALI TARAMA

Öte yandan jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve izci ekiplerinin yanın sıra AKUT ekipleri de ara çalışmalarında önemli görev alıyor. Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.