Mersin'de işçi servisi uçurumdan yuvarlandı: 3 can kaybı, 11 yaralı

Mersinde işçi servisi uçurumdan yuvarlandı: 3 can kaybı, 11 yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının uçurumdan yuvarlandı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Anamur-Ermenek yolunda Ormancık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ünal (60) idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Metrelerce aşağıya savrulan minibüsün sürücüsüyle birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga götürüldü.

Minibüste bulunanların Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden gelen orman fidanlığında çalışmaya gelen işçiler olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

