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Son dakika... Mersin'de feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Mersin Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Son dakika... Mersinde feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 20:13

Son dakika haberi... Mersin-Adana otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla yaralı ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Son dakika... Mersinde feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı

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MERSİN VALİSİ PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.


Son dakika... Mersinde feci kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı

 

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#Mersin#Mersin Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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