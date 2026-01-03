×
Gündem Haberleri

Son dakika... Mersin’de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Operasyon#Change Araç
Son dakika... Mersin’de Change Araç çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 10:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin’de 'Change Araç' çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 milyon tl işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin’de 'Change Araç' çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 milyon tl işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.

14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını “Ağır Hasarlı” araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım! Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

