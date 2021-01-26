Son Güncelleme:
Son dakika: Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden alınan son dakika bilgisine göre Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre Mersin'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15:48'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 26, 2021
YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) https://t.co/ENZjrthExq
26.01.2021, 15:48:42 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle