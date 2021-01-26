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Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden alınan son dakika bilgisine göre Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre Mersin'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15:48'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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