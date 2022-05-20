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Son dakika... Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

#Operasyon#Mersin#Gözaltı
Son dakika... Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adres, 56 şüpheli belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Yaklaşık 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adresler de aramalar yapıldı.

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#Operasyon#Mersin#Gözaltı

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