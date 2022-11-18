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Son dakika: Mersin merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon

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#Mersin#Terör#DEAŞ
Son dakika: Mersin merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞa operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 17:02

İçişleri Bakanlığı, "Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüpheli gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı DAEŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti.

Son dakika: Mersin merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞa operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Son dakika: Mersin merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞa operasyon

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#Mersin#Terör#DEAŞ

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