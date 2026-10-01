Son dakika... 3 belediyeye operasyon: Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı! 13 ihalede 330 milyonluk kamu zararı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi

2 İLÇE BELEDİYESİNDEKİ KAMU ZARARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Mezitli Belediyesi'ndeki kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi’nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca 'Silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 11 Mart’ta belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda 4 şirkete ait toplam 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu. Dosyalar incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Temmuz tarihli bilirkişi raporunda; 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227,47 TL olduğu ifade edildi.

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Raporda; ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar, ihale usulüyle yapılması gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlara yer verildi.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİNLERİN BELİRLİ FİRMALARA YÖNLENDİRİLDİĞİ İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 314 dosya üzerinde yapılan incelemelerde 51 firma sahibinin ifadesi alındı. Bunlardan 34’ü, ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan bilgi sahibi ve tanık beyanlarında; belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği belirlendi. Bu doğrultuda HTS ve MASAK incelemeleri sonucu 5 şüpheli hakkında CMK’nın 135’inci maddesi kapsamında iletişimin denetlenmesi tedbiri uygulandı. Ayrıca farklı soruşturma dosyalarında belediyenin iştirak şirketleri, araç kiralamaları, organizasyon ve hizmet alımları ile çeşitli ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin incelemeler yürütüldü. Kamu İhale Kurumu ve belediyeden temin edilen yeni belgelerin de bilirkişi incelemesine tabi tutulmasına yönelik işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

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SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın, kamu zararının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması, ihale ve doğrudan temin süreçlerindeki sorumlulukların belirlenmesi, para hareketlerinin ve varsa suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.