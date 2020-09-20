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Haber Giriş: 20.09.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

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Son dakika... Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
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İYİ Parti 2’nci Olağan Kurultayı’nda Meral Akşener bin 289 oyla yeniden genel başkan seçildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oy alarak tekrardan partisinin genel başkanı oldu.  Akşener, oy kullanan delegenin tamamının oyunu aldı.

Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı. Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

İyi Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

Akşener: Her türlü engele rağmen dimdik ayaktayız
Akşener: Her türlü engele rağmen dimdik ayaktayız
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