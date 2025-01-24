Son dakika... Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı! Ev ve iş yerine arama yapılıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

'OLAYLARA KATILDIĞI BELİRLENDİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri Barım'ın evinde ve iş yerinde arama yapıyor.

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Serenay 'tanık', Deniz 'mağdur'

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", Deniz Işın "mağdur" olarak ifade vermişti.

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Nedim Saban ifade verdi: Birçok meslektaşım bu yüzden iş bulamıyor!

Oyuncu Nedim Saban, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmesiyle kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını, bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatlarının oldukça yükseldiğini söyledi.

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Gözden Kaçmasın Ayşe Barım tiyatroya da el atmış... Haberi görüntüle

'ONUN LAFI ÜZERİNDEN LAF SÖYLEYENLERE DE BAKIN'

Gülçin Santırcıoğlu, sektördeki tekelleşmenin hedefinde olan Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu, “Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Kendi hâlinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalıştığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Gaza geleceksiniz sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın” dedi