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Son dakika: Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Memur#Emekli#Zam
Son dakika: Memur ve emekli zammı Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 00:10

Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanun şöyle:

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.500” ibaresi “5.500” şeklinde değiştirilmiştir. Geçici Madde 92- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2023 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında artırılır"

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#Memur#Emekli#Zam

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