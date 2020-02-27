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Haber Giriş: 27.02.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Son dakika… Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

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Son dakika… Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi
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İSMEK’in kadın yöneticilerine yönelik sözleri nedeniyle tartışma yaratan Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi.

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame son dakika kabul edildi. Şişli’nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

 

Yeşim Meltem Şişli ifade verdi
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