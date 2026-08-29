Son dakika : Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE ALMANYA'DAN VERİ İSTEYEBİLİR

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, Gökçek hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin şu detayları paylaştı: “Şu an somut ve fiziki bir belge ve bilgi yok. Kamuoyuna yansıyan haberler ve iddialar var. Yurt dışındaki bir şirkete legal olmayan yöntemlerle para transferleri iddiası var. Bu anlamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarının doğruluğunun teyidi için ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için bir soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna yapılan paylaşımda şunları söyledi: İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Buradaki ana vurgu maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Zaten maddi gerçekler ortaya çıkarıldığında, konuya dair bir suç unsuru varsa ve delillerle de bu ispatlanmışsa o zaman resen olan soruşturma suça dair soruşturmaya dönüşür. Eğer iddialar iftira ya da itibarsızlaştırma amacı taşıyorsa diğer taraf hakkında soruşturma başlatılır. Türkiye ile Almanya arasında adli yardımlaşma anlaşması var. Savcılık Almanya Adalet Bakanlığı, mahkemeleri aracılığıyla iddia edilen şirket ile ilgili veri, transfer isteyebilir. Olumlu ya da olumsuz yanıt verebilirler. Buna da gerek kalmayabilir. MASAK da kendi imkanlarıyla şirketlerin para transferleri ya da aile arasındaki para transferleri hakkında bir rapor hazırlayabilir.”