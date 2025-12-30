×
Gündem Haberleri

Son dakika... Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi: Adliyeye getirildi

#Mehmet Akif Ersoy#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 14:16

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan faydalanma talebi ile adliyeye getirildi.

'Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ersoy'un yanı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIMIŞTI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.

