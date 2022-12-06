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Son dakika... Meclis'te tansiyon yükseldi! AK Parti Milletvekili Zafer Işık ile ve İYİ Partili vekil Hüseyin Örs arasında yumruklu kavga

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#TBMM#Zafer Işık#Hüseyin Örs
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 14:41

Meclis'te bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yine gerginlik yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında yumruklaşma oldu. Kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı, tedbiren yoğun bakıma alındı.

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CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, TBMM'de yaşanan gerginliği şu sözlerle anlattı:
"Dün başladı bütçe görüşmeleri, dün de tansiyon çok yüksekti gece geç saatlere kadar.Bugün saat 12:00'de Genel Kurul çalışmaları sakin başlamıştı. Geçtiğimiz dakikalarda önce grup başkan vekilleri arasında bir yoklama tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında bir tartışma vardı, tartışma bitti, konuşmaya geçileceği sırada İYİ Partili Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye çıktı. Ümit Beyaz konuşmasına başlayamadı demek doğru olur.O sırada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı.

Son dakika... Mecliste tansiyon yükseldi AK Parti Milletvekili Zafer Işık ile ve İYİ Partili vekil Hüseyin Örs arasında yumruklu kavga

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İYİ Parti ve AK Parti grubu ayağa kalkınca vekiller de araya girmek için bir araya geldi. Kavgadan sonra arka tarafa buzların gittiğini, müdahale yapıldığını aktarmakta fayda var.Buz ile vekile müdahale edildi.

Dün de benzer bir tablo yaşanmıştı. Bütçe görüşmelerini ilk gününde de tartışmalar uzun süre sürmüş, yumruklaşma olmuştu."

VEKİL HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırıldı, tedbiren yoğun bakıma alındı.

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