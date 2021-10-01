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Son dakika... Meclis yeni yasama yılına başlıyor! Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

#TBMM#Mustafa Şentop#Özel Gündem
Son dakika... Meclis yeni yasama yılına başlıyor Mustafa Şentoptan önemli açıklamalar

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

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TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Şentop, açılış konuşmasını yaptı. 

İşte Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Çıkartılacak kanunların, yürütülecek çalışmaların devletimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 101. yılını idrak ettiğii yüce Meclisimiz bu yasama döneminde temsil ettiği Türk milletinin önünü açan çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Salgın sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum. Okul özleminin bitmesi de bizleri memnun etmektedir.

İçinde bulunduğumuz süreç 1. Meclis'in şartlarına benzer şartlar içermektedir. Dış saldırıların şekli değişmiştir, ne var ki sömürgeci zihniyetin emelleri değişmemiştir.

Güçlü iradenin Meclisimizin çalışma içeriğine aksetmesini de ümit etmekteyim. Bu çatı altında hiç kimse ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz. Her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz.

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Önceki yasama döneminde gece gündüz çalışarak önemli kanunların çıkmasına vesile olduk. Bu yasama döneminde de hayret göstereceğimizi biliyorum.

TBMM, tarihi yürüyüşü boyunca dünyanın en kahraman meclisidir. Her düşman saldırısında ayrılıkları bırakıp bir araya gelir. Buna en son 15 Temmuz darbe girişiminde gördük. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbeden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur. Türkiye'nin gücü 170 yılı aşkın seçim, 75 yıldır çok partili siyaset hayatı Türkiye'yi farklı ve öncü kılmaktadır.

Değerli milletvekiller, gönül almanın, farklı fikirleri saygıyla karşılamanın farkındadır. Elbette bizler kimliğimizin önemli bir parçasını teşkil eden siyasi partilerin bir parçasıyız. Demokratik rekabetin içinde hareket etmeye ihtimam göstermek elzemdir. 

Bizler uluslararası alanda her zaman huzur ve barışı temsil ederiz. Mavi vatanın bir karış suyunda gözü olanları ikaz ederiz, o da olmazsa def ederiz. 

Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından büyüktür. Mültecilere yardım eli uzatmamız asıl güçlü ve merhametli olanın devletimiz olduğunu göstermiştir. Devletimizin tüm çabası onları kendi ülkelerine kavuşturmaktır. Milletimizin aşılama sürecini aksatmdan yoksul ülkelere devletimiz elini uzatmıştır. 

Yeni yasama döneminde eskiyen teknolojik altyapımızı yeniledik. Temennim bu ortamın ihtiyaç duyulan kanunların yapılmasında destek olmasıdır. 

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#TBMM#Mustafa Şentop#Özel Gündem