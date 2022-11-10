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Son dakika... MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi' iddiasına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Ankara#Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı
Son dakika... MEBden Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 17:13

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Sosyal medyada ve kamuoyunda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.

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#MEB#Ankara#Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı

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