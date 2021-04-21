MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması! İnceleme başlatıldı
GeriGündem Son dakika: MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması! İnceleme başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 21.04.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması! İnceleme başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması! İnceleme başlatıldı

MEB'den yapılan açıklamada, Mersin, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda “Gençler İçin Nutuk” adlı kitabın dağıtımının engellendiği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi