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Son dakika: MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması! İnceleme başlatıldı
MEB'den yapılan açıklamada, Mersin, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda “Gençler İçin Nutuk” adlı kitabın dağıtımının engellendiği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
MEB'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.
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