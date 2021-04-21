Son dakika: MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması! İnceleme başlatıldı

MEB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.

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