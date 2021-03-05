Son dakika... MEB, sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihini açıkladı

Sözleşme öğretmen atama duyurusu yayınlandı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta yapılacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek. Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.