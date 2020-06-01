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Haber Giriş: 01.06.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Son dakika: MEB kararı duyurdu: Özel okullarla ilgili çok önemli gelişme

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Son dakika: MEB kararı duyurdu: Özel okullarla ilgili çok önemli gelişme
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Milli Eğitim Bakanlığı, "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacaklarını açıkladı.

Özel öğretim kurslarının da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabileceğini bildiren Bakanlık, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini duyurdu.

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