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DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Son dakika… MEB duyurdu: Telafi eğitiminin detayları belli oldu…

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Son dakika… MEB duyurdu: Telafi eğitiminin detayları belli oldu…
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında ‘15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir’ ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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