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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:36,Son Güncelleme:

Son dakika... MEB duyurdu! LGS için önemli karar

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Son dakika... MEB duyurdu! LGS için önemli karar
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'de iki yeni önlemin daha alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak'' denildi. 

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