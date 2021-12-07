Son dakika: MEB duyurdu... 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına vurdu Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı 35 kent alarmdaFırtına vurdu! Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı! 35 kent alarmda#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Skandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu maddeSkandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu madde! #İngiltere
Asgari ücrette kritik gün Saat 14.00te başlayacakAsgari ücrette kritik gün! Saat 14.00'te başlayacak#Asgari Ücret
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Kan donduran olayda korkunç gerçekAracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti! Kan donduran olayda korkunç gerçek#Murat Avcı
İşte gecenin yıldızları...İşte gecenin yıldızları...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni
Esnafın kâbusu olmuştu Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılarEsnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar#Antalya
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovduDünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz'Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin' demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz!#Prens Harry
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: MEB duyurdu... 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek

#MEB#Anasınıfı#Okul
Son dakika: MEB duyurdu... 5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu duyurdu PKKnın sözde sorumlusu Ferhat Tunç ölü ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi Haberi Görüntüle

Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, böylelikle toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişiminin artırıldığını belirtti.

40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını, yaklaşık %84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz.

Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Dikkat: Kuvvetli olacakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Anasınıfı#Okul

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil