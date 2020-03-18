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Haber Giriş: 18.03.2020 - 13:17,Son Güncelleme:/

Son dakika: Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek...

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Son dakika: Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek...
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek. Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul'da vatandaşlardan maskeli önlem
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