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Son dakika... Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama

#Bakan Koca#Koronavirüs#Maske
Son dakika... Maske zorunluluğu kalkacak mı Bakan Kocadan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti. Bakan Koca maske zorunluluğuna ilişkin "Haftaya toplantı ile bundan sonra yapılacakları anlatacağız" dedi. Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

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"VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

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“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.”

"TURKOVAC DEVLET HASTANELERİNİN TAMAMINDA UYGULANACAK"

Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı.

"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."

Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.

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#Bakan Koca#Koronavirüs#Maske

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