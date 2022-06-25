Son dakika... Marmaris'teki orman yangınında son durum... Soğutma çalışmaları sürüyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran’da saat 20.02’de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 bin hektar alanda etkili olan yangında alevlerin Uzunöz, Kürardı ve Yeşilbelde mevkilerine doğru ilerlediği belirtildi.

3 bin 798 personel karadan mücadelelerini canla başla sürdürürken, alevlerin rüzgârın etkisiyle Marmaris kent merkezi güzergahına doğru ilerlememesi için yoğun çaba sarf edildi. Yangının duman ve külleri gün içinde Marmaris’e ulaştı. Datça- Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Daha sonra alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul’da katıldığı cenazenin ardından hemen Marmaris’e geçerek, yürütülen çalışmalar hakkında Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de hazır bulunduğu açıklamada Erdoğan, Marmaris yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

İşte Marmaris'teki orman yangınının 4. gününde dakika dakika son durum...

09.00 - CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever Marmaris'teki orman yangınına ilişkin son bilgileri paylaştı:

"Marmaris yangını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Tek bir noktada dün akşam alevler yine etkisini sürdürmeye devam etti. Ancak bugün kameraman arkadaşımızla fark ettiğimiz alevlerin tamamen kontrol altına alındığı yönünde. Saatler 10:00'ı gösterdiğinde günlerdir yangını anbean talip eden Bakan Soylu ve Kirişci kameralar karşısına geçecek ve basın açıklaması yapacak. Tahmin ediyoruz artık yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyecekler.

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Güneşin ilk ışıklarıyla beraber müdahaleler hem karadan hem havadan müdahale etti. Bulunduğumuz mevki geldiğimiz ilk noktaydı ve burası yemyeşildi. Ne yazık ki rüzgâr şiddetlendi ve 3. günün sonunda yemyeşil olan alan küle döndü. 4 bin 500 hektara yakın alan, 6 bin futbol sahasından daha büyük bir alan demek, yandı. Yüreklere su serpen nokta yerleşim noktasına alevlerin sıçramamış olması. Buna rağmen tahliyeler yapıldı, bakanlıktan tahliye edilen ailelere nakdi yardım yapıldı. Bir önemli noktada Marmaris turizmden sonra ikinci geçimi arıcılık. Bu nokta arıcılığın yapıldığı alandı."

22.30 - İKİ BAKANDAN AÇIKLAMA... 72 SAAT DOLMADAN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Meteorolojik veriler bizim düşündüğümüzden daha iyi sonuç verdi. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutuldu. Ekiplerimiz sahada soğutma çalışması yapıyor. Bu gece aksilik olmazsa sabaha iyi bir sonuç alacağız" dedi.

Brifing sonrası açıklama yapan Bakan Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeden ayrıldıktan sonra, biz iki kere yangın mahallinde inceleme yaptık. Olumsuz bir durum gözlemlemedik. Sabah, gelinen son durumu paylaşacağız. Olumsuz hiçbir durum yok. Yangın 4 bin 500 hektarlık bir alanda etkili ama içerisinde yanmamış alan vardı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlandı. Geçen sene çıkan yangınlarda Muğla'da 50 bin 500 hektar alan yanmıştı. Yanan sahalarda yeniden gençleştirme çalışması yapıldı" diye konuştu.