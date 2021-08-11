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Haber Giriş: 11.08.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Marmaris'teki orman yangını sonrası yürek yakan görüntüler! Tamamen kül oldu

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Son dakika: Marmaris'teki orman yangını sonrası yürek yakan görüntüler! Tamamen kül oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınının ardından zarar gören alanlar havadan görüntülendi. İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

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  • Marmaristen yürek yakan görüntüler
  • Marmaristen yürek yakan görüntüler
  • Marmaristen yürek yakan görüntüler
  • Marmaristen yürek yakan görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

Bodrum ve Milas yangınlarının ardından yürek dağlayan görüntüler Tamamen kül oldu
Bodrum ve Milas yangınlarının ardından yürek dağlayan görüntüler! Tamamen kül oldu

AA ekibince havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Son dakika: Marmaristeki orman yangını sonrası yürek yakan görüntüler Tamamen kül oldu

İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor.

Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.

İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler büyük üzüntü yaşıyor.

Son dakika: Marmaristeki orman yangını sonrası yürek yakan görüntüler Tamamen kül oldu

Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yangından zarar görenler için yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bazı bölgelerde, polis, jandarma ve arazözlerle söndürme ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

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