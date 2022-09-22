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Son dakika... Muğla Valisi duyurdu: Marmaris'teki orman yangını kontrol altında!

Güncelleme Tarihi:

#Marmaris#Yangın#Muğla
Son dakika... Muğla Valisi duyurdu: Marmaristeki orman yangını kontrol altında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:35

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

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Marmaris’in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında  yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı. Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Son dakika: Marmaris’te Yalancıboğaz mevkisinde çıkan orman yangınından kahreden haber Müdahaleye giden helikopter düştü

Son dakika: Marmaris’te Yalancıboğaz mevkisinde çıkan orman yangınından kahreden haber! Müdahaleye giden helikopter düştü

Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli,  Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi.  Söndürme çalışmalarında yer alan  10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi. 

Son dakika... Muğla Valisi duyurdu: Marmaristeki orman yangını kontrol altında

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DENİZDE KORİDOR OLUŞTURULDU

Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu. 

Muğla Valisi Orhan Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı" dedi. 

TÜM KARELER

Yangından görüntülerYangından görüntülerHaberin Tüm Görselleri

ARICILIK YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Son dakika... Muğla Valisi duyurdu: Marmaristeki orman yangını kontrol altında

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Balan Dağı sırtlarında süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

VALİ TAVLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris’te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

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#Marmaris#Yangın#Muğla

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