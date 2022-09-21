Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Marmaris’te Yalancıboğaz mevkisinde orman yangını! Rüzgar etkili, müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Marmaris#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 12:55

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor.

Haberin Devamı

Marmaris’in Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi. 

Marmaris’te Yalancıboğaz mevkisinde orman yangını Rüzgar etkili, müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Marmaris'te meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz. Son alev sürene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Gözden Kaçmasın

Marmaristeki orman yangınından ilk karelerMarmaris'teki orman yangınından ilk karelerHaberin Tüm Görselleri

HELİKOPTER VE UÇAKLAR İLE HAVADAN MÜDAHALE

Yangına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor. 

Haberin Devamı

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Marmaris’te Yalancıboğaz mevkisinde orman yangını Rüzgar etkili, müdahale ediliyor

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA KATILIYOR

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Marmaris#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles