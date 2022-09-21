Marmaris’te Yalancıboğaz mevkisinde orman yangını! Rüzgar etkili, müdahale ediliyor

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Marmaris’in Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Marmaris'te meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz. Son alev sürene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

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HELİKOPTER VE UÇAKLAR İLE HAVADAN MÜDAHALE

Yangına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor.

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Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA KATILIYOR

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.