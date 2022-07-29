Son dakika: Marmaris İçmeler'de orman yangını! Alevler uygulama oteline sıçradı

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 8 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.
‘OTELİMİZ YANIYOR’
Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.
Geçtiğimiz yılki orman yangınlarının yıl dönümünde dün ve bugün arka arkaya orman yangınlarının çıkması yangınların sabotaj olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.
BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.
OTELDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Oktay CNN TÜRK'teki yayında ayrıca, 'Olumlu yönde çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. İnşallah kısa zamanda söndürülecek. Uygulama otelindeki yangın da kontrol altına alınmış durumda. Küçük çaplı yaralanma olabilir ama bilgi bana gelmiş değil. Endişe edecek bir durum söz konusu değil, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.' ifadelerini kullandı.
İHA İLE GÖRÜNTÜLENDİ
İnsansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip edilirken, İHA ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yüksek irtifadan görüntüledi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada, yangına ilk müdahalenin 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazözle yapıldığı duyuruldu.
ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmaris İçmeler'deki orman yangınının havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Marmaris'te sert esen rüzgara rağmen fırtına beklenmiyor. Rüzgar hızı gece saatlerinde ise düşecek. Ancak yarın öğle saatlerinde rüzgar etkisini tekrar artıracak. Marmaris'te şu an gölgede sıcaklık 40 derece, güneşin altında ise sıcaklık 50 dereceleri aşıyor.
'NEM YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE BU AVANTAJ'
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yangının ekiliediği bölgedeki hava durumu ile ilgili olarak, 'Hepimize geçmiş olsun, yerleşim yerlerine yakın bir nokta. Şu anda rüzgar hafif, duman gidiyor ama ısınan havanın hareketinden gidiyor. Sıcaklık ortalama değerlerde, nem ise yüzde 20’nin üzerinde bu avantaj. Şuna dikkat çekmek itiyorum gece 11’den sonra vadiden denize doğru bir rüzgar eser, buna dikkat etmek gerekir, yayılma hızında bir değişiklik meydana getirebilir.' ifadelerini kullandı.