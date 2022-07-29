Son dakika: Marmaris İçmeler'de orman yangını! Alevler uygulama oteline sıçradı

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İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 8 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.



‘OTELİMİZ YANIYOR’



Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.



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Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.Alevlerin sıçradığı uygulama otelinde kalanlar da tahliye edildi.

Geçtiğimiz yılki orman yangınlarının yıl dönümünde dün ve bugün arka arkaya orman yangınlarının çıkması yangınların sabotaj olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sabotaj ihtimaliyle ilgili "Birkaç hektarlık alan dün de yandı. Çok kısa sürede söndürdük. Burada ilk izlenimimiz sabotajdan ziyade trafo olabileceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

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AFAD Marmaris’teki yangınla ilgili olarak, ‘Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır.’ açıklamasında bulundu.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, ‘Karadan ve havadan tüm ekipler müdahaleleri gerçekleştiriyor. En son Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli'ne sıçradı. Bir villaya da sıçramış durumda. Ama ekipler müdahalelerini sağlıyor. Bununla birlikte 7 villada da tahliyeler gerçekleşti.Helikopter ve itfaiye araçları çalışmalarına devam ediyorlar. Kısa sürede söner diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıl yanan bölgede, geçtiğimiz yıl kurtardığımız bir alandı. İnşallah en kısa sürede sonlandıracağız.’ şeklinde konuştu.

OTELDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Oktay CNN TÜRK'teki yayında ayrıca, 'Olumlu yönde çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. İnşallah kısa zamanda söndürülecek. Uygulama otelindeki yangın da kontrol altına alınmış durumda. Küçük çaplı yaralanma olabilir ama bilgi bana gelmiş değil. Endişe edecek bir durum söz konusu değil, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.' ifadelerini kullandı.

İHA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İnsansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip edilirken, İHA ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yüksek irtifadan görüntüledi.

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Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada, yangına ilk müdahalenin 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazözle yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" denildi.

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmaris İçmeler'deki orman yangınının havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.



HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmaris'te sert esen rüzgara rağmen fırtına beklenmiyor. Rüzgar hızı gece saatlerinde ise düşecek. Ancak yarın öğle saatlerinde rüzgar etkisini tekrar artıracak. Marmaris'te şu an gölgede sıcaklık 40 derece, güneşin altında ise sıcaklık 50 dereceleri aşıyor.



'NEM YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE BU AVANTAJ'



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yangının ekiliediği bölgedeki hava durumu ile ilgili olarak, 'Hepimize geçmiş olsun, yerleşim yerlerine yakın bir nokta. Şu anda rüzgar hafif, duman gidiyor ama ısınan havanın hareketinden gidiyor. Sıcaklık ortalama değerlerde, nem ise yüzde 20’nin üzerinde bu avantaj. Şuna dikkat çekmek itiyorum gece 11’den sonra vadiden denize doğru bir rüzgar eser, buna dikkat etmek gerekir, yayılma hızında bir değişiklik meydana getirebilir.' ifadelerini kullandı.

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