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CEM ÖZENEN / HÜRRİYET- AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Marmaris'te de orman yangını başladı! 5 dakikada yayıldı, evler oteller tehdit altında

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Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Marmaris'te siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangınının, 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldığı öğrenildi. Öte yandan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu, İçmeler'den merkeze giden yolun kapatıldığı öğrenildi.

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  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Marmaris'teki yangında  trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli, 'Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla.' açıklamasında bulundu.

Son dakika: Marmariste de orman yangını başladı 5 dakikada yayıldı, evler oteller tehdit altında

YANGIN NASIL YAYILDI?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.

HAVAİ FİŞEK GİBİ

Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.
Son dakika: Marmariste de orman yangını başladı 5 dakikada yayıldı, evler oteller tehdit altında

EVLERE, OTELLERE İNDİ

Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.

Son dakika: Marmariste de orman yangını başladı 5 dakikada yayıldı, evler oteller tehdit altında

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