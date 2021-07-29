Son dakika: Marmaris'te de orman yangını başladı! 5 dakikada yayıldı, evler oteller tehdit altında

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Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Marmaris'teki yangında trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli, 'Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla.' açıklamasında bulundu.



YANGIN NASIL YAYILDI?



Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.



HAVAİ FİŞEK GİBİ



Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.

EVLERE, OTELLERE İNDİ



Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.

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