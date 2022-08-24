Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Marmaris'te feci kaza: Safari aracı devrildi... 5 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Marmaris
Son dakika... Marmariste feci kaza: Safari aracı devrildi... 5 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 17:48

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’ten sabah saatlerinde ciple safari turuna çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris’e dönüş yolunda kaza yaptı.

Son dakika... Marmariste feci kaza: Safari aracı devrildi... 5 kişi hayatını kaybetti

Datça-Marmaris Karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.

Son dakika... Marmariste feci kaza: Safari aracı devrildi... 5 kişi hayatını kaybetti

Gözden Kaçmasın

Malatyada feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştıMalatya'da feci kaza: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştıHaberi Görüntüle

FETHİYE'DE KAZA: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Karaçulha Mahallesi, Çalıca mevkiinde T.Y. idaresindeki 48 ABF 955 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 48 HH 926 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar, park halinde bulunan 48 FZ 711 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonetten karpuz alan Özcan Keçe ise saniyelerle ölümden döndü. Kazada sürücüler ile yolcu G.K. yaralandı.

Haberin Devamı

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika... Marmariste feci kaza: Safari aracı devrildi... 5 kişi hayatını kaybetti

Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde elindeki karpuz ile araçlardan kıl payı kaçan Özcan Keçe, kaza sonrası, “Şükür yaralanmadık. Durduğumuz yerde vurdular. Aracın içinde karım ve oğlum da vardı. Canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Marmaris

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist