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Gündem
CEM ÖZENEN / HÜRRİYET- Ali GÜNDOĞAN-Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- (AA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Marmaris'te de orman yangını! Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

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Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın yerleşim yerlerine 100 metreye kadar yaklaşırken trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu, İçmeler'den merkeze giden yolun kapatıldığı öğrenildi. Bakan Pakdemirli, çıkan yangından 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, "Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli" şeklinde konuştu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada "Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi. Öte yandan çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü.

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  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine tüm olanaklarla müdahale sürüyor.

Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ACI HABERİ BAKAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." İfadelerini kullandı.

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Can kaybımız yok, hafif yaralılar var. Apartmanların çatı altındaki dairelerde yangın oldu ama kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli."

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

YANGINI 2 ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI İDDİASI

Muğla'da çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi.

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

Yangında  trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.
Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK

Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı.

Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AKTARDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

YANGIN NASIL YAYILDI?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.

HAVAİ FİŞEK GİBİ

Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.
Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

EVLERE, OTELLERE İNDİ

Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.

MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi'nden gelen açıklamada ise, "Armutalan'da ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahalede bulunuldu. Belediye Başkanımız Mehmet Oktay, başkan yardımcıları, birim amirleri ve personelimizle birlikte yangın bölgesinde... Tek dileğimiz daha fazla büyümeden yangının söndürülmesi" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

Son dakika: Marmariste de orman yangını Bakan Pakdemirli: 1 vatandaşımızı kaybettik

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