Son dakika: Marmaris yangınında tüyler ürperten görüntü! Gün ağarınca ortaya çıktı: Ciğerlerimiz yandı

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Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE 50-100 METRE YAKINA SIÇRADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Yerleşim yerlerine 50- 100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etti. İlçede yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Yangın sabah saatlerinde de etkisini sürdürürken, havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarında 3 helikopterle yeniden başladı.

MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Marmaris Belediyesi sosyal medya hesabından "Değerli vatandaşlarımız, Gece boyunca çeşitli noktalarda devam eden yangına karadan müdahale edilmeye çalışılmış; günün ağarmasıyla birlikte havadan ve karadan müdahale tekrar başlamıştır. Ama maalesef henüz kontrol altına alınmış değil" paylaşımını yaptı. Belediyenin paylaşımında "Sizlerden yangın söndürme ekiplerine yardımcı olmak için özel araçlarınızla çıkmamanızı, araçlarınızı itfaiye ve diğer söndürme araçlarının geçişini engelleyecek şekilde park etmemenizi rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, Marmaris'teki son durumu anlattı...

Şu anda Marmaris'in Osmaniye mahallesine geldik. 481 nüfusu olan Osmaniye Mahallesi. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı ancak sabah saatlerinde yeniden parlama oldu ve o noktaya itfaiye helikopteri ve yangın söndürme helikopterinin çalışması aralıksız devam ediyor. Bulunduğumuz noktadaki evler boşaltılmış durumda. 9 ev zarar gördü, bir tane de bina yanmış şekilde duruyor.

"YEŞİL ALANLAR TAMAMEN SİMSİYAHA DÖNMÜŞ DURUMDA"

Buranın kayalık bölgelerine ise ancak itfaiye uçağı ile yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edildi. Zaman zaman küçük parlamalar olsa da yanacak bir şey kalmadığı için çok fazla etkili olamıyor ancak yangının geride bıraktığı manzara bu şekilde. Yeşil olarak bildiğimiz alanlar tamamen simsiyaha dönmüş durumda. Burada bir bina da dün gece etkili olan yangın sebebiyle adeta küle döndüğünü söyleyebiliriz. Yangın bu noktada etkili olduğunda jandarma ekipleri geldiler, hemen tahliyeler gerçekleşti. Yaşayanlar güvenli bölgelere alındılar.

Burası aslında yeşil bir alandı. Burada yangın saatlerce devam etti. İtfaiye ekipleri can siperane mücadele verdiler. Yangın kontrol altına alındı. Burada bir ağacın kovuğunda yangının devam ettiğini söyleyebiliriz. Biz elimizdeki pet şişelerle biraz söndürmeye çalışsak da başarılı olamadık. Ekiplere bilgi verdik, onlar da gelip buradaki küçük de olsa yanan yerleri söndürecekler. Bu noktaya küle dönerken 30 metre ilerideki ağaçların yeşil olduğunu görmek mümkün, bu da rüzgarın etkisi.

"YERDEN HALA DUMANLARIN ÇIKTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Rüzgar yerleşim yerlerinin aksi istikametine doğru esmeye başlamıştı. Marmaris Ticaret Odası'na bağlı bu binanın büyük zarar gördüğünü söyleyelim. Karşı tarafta kayalık bölge olduğu için karadan müdahale etme imkanı zorlaşıyor. Yerden hala dumanların çıktığını söyleyebiliriz.

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