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AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Son dakika... Marmara'da sıcaklıklar artacak

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Son dakika... Marmara'da sıcaklıklar artacak
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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