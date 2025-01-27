Son dakika... Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Pampal'dan dikkat çeken sözler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, öğle saatlerinde yaşanan deprem ile ilgili şehirde bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı: "İlimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir"

Öte yandan depremin ardından sokağa çıkan vatandaşların cep telefonlarına sarılıp yakınlarını araması ise dikkat çekti.

"BÜYÜK BİR DEPREMİ GÖRECEKSİNİZ, HAZIRLANIN DİYOR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Son haftalarda neredeyse gün aşırı depremleri yaşıyoruz. Ege Denizi'nde, Midilli'de oldu birkaç gün önce. Şimdi Bursa'da oldu.



Bursa Güney kolun ortasında ve ova üzerinde kurulmuş. Zemin kötü. 1065'de yıkıcı bir deprem yaşanmış. 1855'de 2 yıkıcı depremle yıkılmış. Deprem tetiklenir mi? Geliyor bunu söyleyebiliriz. İznik'teki 1065'den beri kırılmamış.7, 7,3 kadar deprem üreteceğini hesap ediyoruz.



Bursa ovasının altından geçen 7,5'lik deprem üretebilecek bir fay var. Büyük bir depremi göreceksiniz, hazırlanın diyor. Ben olacağım doğanın kanunu gereği kırılacağım diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gün, ay vermemiz mümkün değil. Depremin önceden bilmek mümkün değil.

"BU DEPREMLER BİZE ALARM VERİYOR"

Bu depremler bize alarm veriyor. Marmara'nın hem Kuzeyi hem güneyi. Bu sıra Güney daha hareketli. Maalesef Bursa'nın bulunduğu yer 1865'den beri kırılmamış. Burada kırılacak ilk yerlerden biri Bursa, biri İznik.

Şiddetli hissetmenin 3 önemli nedeni var:



-Üs merkeze olan yakınlık, fayın kırıldığı yere mesafe

-Deprem odağının yeryüzüne olan mesafesi

-Bulundukları yerin zeminin kalitesi



Zemin depremin ivmesini 3-4 kat artırır. Vatandaşlarımız kötü zemin üzerinde yaşadıkları için fazla sarsılıyorlar."