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SON DAKİKA! Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Son Depremler#Marmara
SON DAKİKA Marmarada 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 15:15

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi'nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Dün İstanbul Avcılar'da meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara'da bir deprem de Tekirdağ'da meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15:08'de Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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#Deprem#Son Depremler#Marmara

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