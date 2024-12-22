SON DAKİKA! Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Dün İstanbul Avcılar'da meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara'da bir deprem de Tekirdağ'da meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15:08'de Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2024-12-22
Saat:15:08:13 TSİ
Enlem:40.81833 N
Boylam:27.95222 E
Derinlik:7 km
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