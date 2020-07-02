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Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Son dakika... Marmara için sıcaklık uyarısı

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Son dakika... Marmara için sıcaklık uyarısı
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Marmara Bölgesi, bir haftalık süreçte sıcak havanın etkisine girecek. İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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