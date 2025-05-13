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Son dakika... AFAD duyurdu: İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#İstanbul#İstanbul Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 07:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi ( Büyükçekmece) olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.




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#Deprem#İstanbul#İstanbul Deprem

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