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Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mardin'de terör operasyonu! 31 kişi gözaltına alındı

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Son dakika: Mardin'de terör operasyonu! 31 kişi gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü ile bağlantıları oldukları değerlendirilen şahıslara yönelik bu sabah operasyon yapıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramamada örgütsel dokümanlar bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı. 

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