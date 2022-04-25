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Son dakika... Mardin'de Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı

#Mardin#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-6 Operasyonu
Son dakika... Mardinde Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 569 personelle Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin ilinde ‘Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (BAGOK)’ Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 ve operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Mardinde Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı

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#Mardin#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-6 Operasyonu

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