Mardin'de Eren Abluka-26 Operasyonu başlatıldı

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de 'Eren Abluka-26 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu' başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 544 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

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Operasyonun ilk gününde Mardin’in Nusaybin İlçesi kırsalında Emniyet ve Jandarma tarafından müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."