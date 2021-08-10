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Gündem
Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)-
Haber Giriş: 10.08.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirilmişti! Flaş detaylar ortaya çıktı

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Son dakika: Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirilmişti! Flaş detaylar ortaya çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde polislerin olduğu öğrenildi. Polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

KAÇAK YOLLARLA ÜLKEYE GİRDİ

Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi aldığı, terör örgütü adına ses getirici eylem yapmak üzerine Türkiye'ye gönderildiği değerlendirilen Ali Burhan (28) isimli Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı  teröristin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

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NOKTA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bazı kişilerin teröriste yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilirken, polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor.

Teröristin üzerindeki 2,5 kilogram patlayıcının C-4'le güçlendirilmiş el yapımı bomba olduğu belirtildi.

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