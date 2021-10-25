Son dakika: Mardin'de 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'in Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerince yürütülen ve 3 gün süren operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Operasyon sonunda biri Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Soylu, polisleri kutladı.

Süleyman Soylu, "Rabbim bu ülkenin, bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde -sözde- Özel Kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı/bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı” bilgisi üzerine, 23 Ekim günü sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında; EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA/SİHA’larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı.

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Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde teröristler çıkan çatışmada Gri Kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün’ün de içinde olduğu 2 terörist, etkisiz hale getirildi.