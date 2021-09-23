Son dakika... Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması

#Mübariz Mansimov#FETÖ#Nitelikli Dolandırıcılık
Son dakika... Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması

FETÖ’ye yardım suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası alan Azerbaycan uyruklu iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve şirket yöneticisi Nuray N.P. hakkında, kardeşi Marif Mansimov tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Güvenin kötüye kullanılması’ iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun “kamuoyuna da yansıyan kirli ilişkiler içine girdiği, gerçekte olmadığı halde devlet adamlarıyla yakın ilişkisi olduğunu söyleyerek iş dünyası ve bankacıları dolandırmaya çalıştığı” iddia edildi. 

Haberin Devamı

İSTANBUL, (DHA) – Suç duyurusu dilekçesinde ağabeyine ait Palmali Şirketler grubunda 2018 yılına kadar üst düzey yöneticilik yaptığını belirten Marif Mansimov, yalnızca gemicilik ve taşımacılık faaliyetlerini yönettiğini belirtti. Marif Mansimov, ağabeyinin kirli ilişkileri ve birlikte iş yaptığı insanları dolandırmasına itiraz ederek, şirketteki tüm görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

“KARA PARA AKLAYANLARLA, MAFYAYLA YAKIN İLİŞKİSİ VAR” 

Marif Mansimov, suç duyurusu dilekçesinde ağabeyi Gurbanoğlu hakkında aynı gemiyi üç farklı insana sattığı, tefecilerle ve mafyayla yakın ilişkiler kurduğunu ileri sürerek, Ermeni asıllı mafya babası Levon Termedzyan ve Sezgin Baran Korkmaz gibi kara para aklayanlarla, tefecilerle ve mafya ile yakın ve ticari ilişkiler kurduğunu öne sürdü. Gurbanoğlu’nun Sberbank, Lukoil gibi yerli ve uluslararası kurumların zararına sebep olacak sahtecilikler yaptıkları ileri sürülen dilekçede “Yaptıkları hukuksuzlar ile öncelikle devlete ve topluma zarar veren bu insanların hak ettikleri şekilde cezalandırılması için bu şikayeti yapmak zaruret olmuştur" denildi. 

Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğluna FETÖden hapis cezası

İlgili Haber:Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'na FETÖ'den hapis cezası

“İŞ YAPTIKLARI HERKESİ DOLANDIRDILAR”

Ağabeyi Gurbanoğlu’nun şirket yöneticisi Nuray N.P. ile birlikte hileli devirler ile birçok kişiyi mağdur ettiklerini, neredeyse iş yaptıkları herkesi sahte vaatlerle dolandırdıklarını ileri süren Marif Mansimov, ağabeyinden 17 yıl önce satın aldığı Beşiktaş Ulus'taki villasının tapusunu alamadığını belirtti. Dilekçede Gurbanoğlu'nun bu villayı borçlarına karşılık bankaya devrettiği ve tahliye taahhüdü verildiği de ifade edildi.

İlgili Haberler:

Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaTürk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mübariz Mansimov#FETÖ#Nitelikli Dolandırıcılık